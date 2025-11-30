Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso

Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a GattusoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
Oggi alle 00:00Editoriale
Luca Calamai

Ne ha inventata un’altra quel diavolo di Max Allegri. Il Milan non gli ha regalato nell’ultimo mercato estivo il bomber da trenta gol che serviva alla squadra rossonera? Nessun problema. Allegri ha avuto spesso intuizioni geniali. E allora si è inventato Leao centravanti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche contro la Lazio è stato il portoghese a piazzare il colpo decisivo. Quello che porta il Milan in testa alla classifica. Certo, Leao è una prima punta diversa dalle altre. Il fiuto per il gol non appartiene alla sua storia. Ma ha fisico, un tiro potente e preciso e vede comunque la porta. Max gli ha inventato una seconda vita calcistica dopo qualche stagione difficile. Che aveva messo in discussione il suo formidabile talento. Vedremo quale sarà lo sviluppo di carriera di Leao bomber. Allegri potrebbe aver fatto un regalo anche alla nazionale portoghese. Intanto ha fatto un gran regalo al Milan visto che con questo centravanti inventato la squadra rossonera è più che mai in corsa pere il titolo. La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var. L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro.
Dopo la vittoria con il Bode che ha ricostruito la classifica in Champions la Juve rimette un po' a posto anche la classifica di Serie A liquidando con qualche affanno il Cagliari. Yildiz è l’uomo copertina. Anzi, in questo momento Yildiz è la speranza di una Juve di poter viaggiare all’altezza del suo prestigio. Le magie del talento turco nascondono il ritardo di Spalletti nella costruzione di un progetto tattico di alto profilo.

Tra l’altro l’infortunio a Vlahovic (pare sia un problema non da poco) alimenta nuovi problemi per l’allenatore di Certaldo. Dusan è l’unica prima punta efficace della formazione bianconera. La Juve per andare avanti in Europa e conquistare la qualificazione Champions ha bisogno di trovare qualcos’altro oltre Yildiz. Il primo passo potrebbe essere quello di blindare la difesa con il ritorno di Bremer. Il fuoriclasse bianconero sta scaldando il motore, dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti a metà dicembre. Il miglior acquisto possibile pensando al mercato di gennaio. Poi vedremo se David può fare il Vlahovic in questa fase delicata del campionato.
Restando alle gare di sabato penso che meriti una sottolineatura il gol messo a segno da Zaniolo con la maglia dell’Udinese. Una prodezza che ha permesso alla squadra friulana di vincere a Parma. Questa nuova vita calcistica di Zaniolo va seguita con attenzione. Parliamo di un talento capace di determinare con un colpo. In Italia ne abbiamo pochi. Questo Zaniolo se continua così può diventare una potenziale risorsa anche per il commissario tecnico Gattuso.
E oggi godiamoci un derby del Sud che profuma di scudetto. Non succedeva da una vita. La Roma sta andando oltre le aspettative, il Napoli è alle prese con una valanga di infortuni sui quali Conte dovrebbe riflettere. E’ stato sbagliato qualcosa nella preparazione e nei carichi di lavoro. Gasp ha conquistato tutti e da tecnico giallorosso è diventato addirittura più simpatico. L’attuale classifica è quasi un miracolo quindi la pressione in questa sfida è tutta sull’altra panchina. Conte non può permettersi passi falsi e ha bisogno di un risultato importante per riconquistare la fiducia del mondo partenopeo. Pensando all’estate scorsa stiamo a raccontare due storie capovolte. Ma il calcio è anche questo.

Articoli correlati
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Altre notizie Editoriale
Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista... Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare... Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe... Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”.... Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Milan, Allegri: “Poverino l’arbitro, poi sono andato a complimentarmi”
3 Milan, Bartesaghi: “C’era Theo, ora non c’è e gioco di più e mi va bene cosi”
4 L'ex Milan Thiaw a segno dopo 52 secondi: "Al Newcastle mi fanno sentire a casa"
5 30 novembre 1975, lo sciopero della RAI toglie le immagini a Juventus-Cesena
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.1 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.2 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.4 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine top news n.5 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
Immagine top news n.6 Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao sa fare anche il 9, Nkunku bocciato. Pavlovic da Piccoli Brividi
Immagine top news n.7 La nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 novembre
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri non si accontenta: "Partita a due facce, ecco in cosa dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Bartesaghi: "Serata speciale, la convocazione in Nazionale è il prossimo step"
Immagine news Serie A n.4 Verona, crisi totale. Gagliardini: "Nessuno si è mai salvato con 6 punti dopo 13 partite"
Immagine news Serie A n.5 Policano: "Roma-Napoli? Presto per parlare di sfida Scudetto. Banco di prova per i giallorossi"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: “Poverino l’arbitro, poi sono andato a complimentarmi”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Chiediamo scusa ai tifosi che ci stanno vicino. Serve un bagno di umiltà"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Inzaghi: "Il problema non era fisico ma mentale, dobbiamo convincerci di essere forti"
Immagine news Serie B n.3 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.5 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Immagine news Serie C n.2 Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone: "L'Ascoli gioca il miglior calcio, serviranno calma e attenzione"
Immagine news Serie C n.4 Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"
Immagine news Serie C n.6 Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…