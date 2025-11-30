Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso

Ne ha inventata un’altra quel diavolo di Max Allegri. Il Milan non gli ha regalato nell’ultimo mercato estivo il bomber da trenta gol che serviva alla squadra rossonera? Nessun problema. Allegri ha avuto spesso intuizioni geniali. E allora si è inventato Leao centravanti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche contro la Lazio è stato il portoghese a piazzare il colpo decisivo. Quello che porta il Milan in testa alla classifica. Certo, Leao è una prima punta diversa dalle altre. Il fiuto per il gol non appartiene alla sua storia. Ma ha fisico, un tiro potente e preciso e vede comunque la porta. Max gli ha inventato una seconda vita calcistica dopo qualche stagione difficile. Che aveva messo in discussione il suo formidabile talento. Vedremo quale sarà lo sviluppo di carriera di Leao bomber. Allegri potrebbe aver fatto un regalo anche alla nazionale portoghese. Intanto ha fatto un gran regalo al Milan visto che con questo centravanti inventato la squadra rossonera è più che mai in corsa pere il titolo. La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var. L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro.

Dopo la vittoria con il Bode che ha ricostruito la classifica in Champions la Juve rimette un po' a posto anche la classifica di Serie A liquidando con qualche affanno il Cagliari. Yildiz è l’uomo copertina. Anzi, in questo momento Yildiz è la speranza di una Juve di poter viaggiare all’altezza del suo prestigio. Le magie del talento turco nascondono il ritardo di Spalletti nella costruzione di un progetto tattico di alto profilo.

Tra l’altro l’infortunio a Vlahovic (pare sia un problema non da poco) alimenta nuovi problemi per l’allenatore di Certaldo. Dusan è l’unica prima punta efficace della formazione bianconera. La Juve per andare avanti in Europa e conquistare la qualificazione Champions ha bisogno di trovare qualcos’altro oltre Yildiz. Il primo passo potrebbe essere quello di blindare la difesa con il ritorno di Bremer. Il fuoriclasse bianconero sta scaldando il motore, dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti a metà dicembre. Il miglior acquisto possibile pensando al mercato di gennaio. Poi vedremo se David può fare il Vlahovic in questa fase delicata del campionato.

Restando alle gare di sabato penso che meriti una sottolineatura il gol messo a segno da Zaniolo con la maglia dell’Udinese. Una prodezza che ha permesso alla squadra friulana di vincere a Parma. Questa nuova vita calcistica di Zaniolo va seguita con attenzione. Parliamo di un talento capace di determinare con un colpo. In Italia ne abbiamo pochi. Questo Zaniolo se continua così può diventare una potenziale risorsa anche per il commissario tecnico Gattuso.

E oggi godiamoci un derby del Sud che profuma di scudetto. Non succedeva da una vita. La Roma sta andando oltre le aspettative, il Napoli è alle prese con una valanga di infortuni sui quali Conte dovrebbe riflettere. E’ stato sbagliato qualcosa nella preparazione e nei carichi di lavoro. Gasp ha conquistato tutti e da tecnico giallorosso è diventato addirittura più simpatico. L’attuale classifica è quasi un miracolo quindi la pressione in questa sfida è tutta sull’altra panchina. Conte non può permettersi passi falsi e ha bisogno di un risultato importante per riconquistare la fiducia del mondo partenopeo. Pensando all’estate scorsa stiamo a raccontare due storie capovolte. Ma il calcio è anche questo.