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Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza

Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezzaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

Il rigore sbagliato da Locatelli mette a rischio la qualificazione Champions e i progetti futuri della Juve. Il pari con il Sassuolo è un passo falso pesante per la squadra di Spalletti. Che, nella sua tabella di marcia, aveva previsto tre punti contro Berardi e compagni. Ora entrare tra le prime quattro è più complicato anche se è riapparso sulla scena bianconera Vlahovic. Che ha propiziato il rigore sbagliato da Locatelli. Finalmente la Juve torna ad avere un bomber. Senza la qualificazione alla Champions la famiglia Elkan sarebbe disposta a un altro bagno di sangue economico per potenziare la rosa? Il dubbio c’é. E senza una campagna acquisti di primo livello anche la conferma di Spalletti sarebbe fortemente in dubbio. Non resta che aspettar e i risultati di Como-Pisa e Roma-Lecce per capire la classifica prima dello sprint finale. Nel calcio le sorprese sono pane quotidiano ma la Juve potrebbe ritrovarsi al sesto posto. Con due avversarie importanti da superare.

Dalla lotta Champions, alla lotta per il titolo. L’Inter lo scudetto dovrà vincerlo con le proprie forze. Le sue rivali nella corsa al primo posto non intendono arrendersi. Prima il Napoli e poi il Milan portano a casa due vittorie attese ma preziose. Mettendo pressione alla squadra di Chivu. I rossoneri superano con qualche affanno il Toro. Ora sono a meno cinque dall’Inter ma con una gara in più. Ancora una volta sono emersi pregi e difetti del gruppo di Allegri. Modric è la fantastica certezza. Un giocatore eterno. Ma guardando al futuro se vuole alzare il livello in maniera importante il Milan deve intervenire in attacco e in difesa. E non con giocatori normali.

Anche il Napoli vola. Come sono lontane le tensioni che hanno spesso accompagnato il mondo partenopeo in questa stagione. Una serie di infortuni da incubo, una Champions sparita troppo presto e un allenatore “spedito” in vacanza. L’ultimo Napoli è tutta un’altra storia. Presto ci sarà il confronto tra De Laurentiis e Conte. Non immagino un momento da sfida all’OK Corral. Anzi, credo che ci siano tanti buoni motivi per immaginare che questo matrimonio vada avanti. Ne indico tre:

1) il Napoli non ha finito un ciclo anzi è a metà di un percorso quindi Conte avrebbe la possibilità di ottenere il meglio da un gruppo di giocatori che conosce bene; 2) un Napoli con il vero De Bruyne, il vero Lukaku e con alcuni acquisti mirati può andare molto avanti in Europa e Conte ha bisogno di dimostrare di poter fare la differenza anche in Champions
3) Italiano o De Zerbi che sono visti come possibili alternative a Conte darebbero molto meno garanzie a De Laurentiis.
Staremo a vedere.
Intanto c’è un risultato che riaccende all’improvviso la lotta salvezza. Dopo il cambio di guida tecnica e dopo l’arrivo sulla panchina di Giampaolo la Cremonese torna a vincere una partita dopo una vita. Il successo in casa del Parma rimette tutto in discussione. Riporta nella mischia e in zona paura Lecce, Fiorentina ma anche Cagliari e Genoa. Sarà un finale di campionato ad alta tensione.
Chiudiamo con un curioso duello in chiave azzurra. In vista dei play off che speriamo ci portino ai Mondiali il cittì Gattuso ha perso Scamacca. L’attaccante più in forma. La maglia numero 9 diventa oggetto di ballottaggio tra Kean e il talento emergente Pio Esposito. I due attaccanti si confronteranno in Fiorentina-Inter. Un tema in più in una gara molto delicata.

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