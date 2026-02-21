Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi

Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

La Juve continua a precipitare. Senza paracadute. La disfatta di Istanbul si specchia nella Waterloo in campionato contro il Como. Sette gol incassati in due gare. Un dato da paura. La famiglia Agnelli può permettersi di non partecipare alla prossima Champions? Sarebbe un bagno economico devastante dopo i continui rilanci degli Elkan degli ultimi tempi. Di sicuro tra pochi mesi sarà necessaria una nuova rivoluzione. Che dovrà partire dalla valutazione che la proprietà farà dei quadri dirigenziali. Giuntoli aveva fallito. Ma Comolli non sta facendo meglio, anzi. Scelte di mercato sbagliate, montagne di soldi buttati via. E la Juve ha una squadra da ricostruire. Partendo dal portiere e finendo con il centravanti. Elkan continuerà a dare credito all’attuale gruppo dirigenziale? Credo che qualche domanda il proprietario della Juve se la dovrebbe fare. Guardando a come l’Inter ha vinto rimettendo a posto i conti e a come stanno risalendo Milan e Roma.
Dicevamo, la squadra è da ricostruire. De Gregorio non è mai stato un portiere da Juve. Anni fa l’idea era quella di riportare Donnarumma in Italia. Progetto oggi impossibile. Il nuovo talento è Carnesecchi ma per strapparlo all’Atalanta servono tanti soldi. Poi non può esserci una squadra da Champions senza un grande bomber. Con Vlahovic è tutto un mistero. Per riconquistarlo la società bianconera dovrebbe pagare a peso d’oro lui e i suoi agenti. Ma siamo poi sicuri che Vlahovic sia la stella di cui la Juve ha bisogno per tornare tra le grandi d’Europa? Poi, serve un leader in mezzo al campo. Un riferimento tattico e caratteriale. Una figura non facile da trovare. Ma indispensabile.


Resta infine il capitolo allenatore. Non è un tema primario. Prima viene la dirigenza, il gruppo di comando. Spalletti sta lavorando tra mille difficoltà. Ha cercato di far crescere alcuni giocatori ma le carenze di questa Juve sono strutturali. Non mi sorprenderei se per aprire un nuovo ciclo la famiglia Elkan andasse a bussare alla porta di Antonio Conte, uno che ha la Juve nel cuore e sulla pelle. Lui è uno che incide nelle scelte e potrebbe aiutare i dirigenti nella costruzione della squadra.
Il disastro della Juve si specchia nel trionfo del Como. Quando si cresce velocemente ci sono dei naturali momenti di crisi. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina è stato solo un passaggio a vuoto. Fabregas ha costruito una fantastica macchina da calcio che nel tempo potrà solo crescere. Merita solo applausi. Portare questo Como in Europa darebbe lustro al nostro vecchio calcio italiano. Perché ci sono talenti esplosivi e anche tante idee nuove dal punto di vista tattico. Il Como è oltre il tiki-taka che pure Fabregas ha conosciuto.
La delusione Champions non ha mandato in tilt l’Inter versione campionato. La squadra di Chivu con i tre punti di Lecce dimostra di non avere rivali in Italia. Di avere le mani sullo scudetto. Nessuna piccola frenata, nessun riflesso negativo per l’assenza dell’infortunato Lautaro, nessuna distrazione pensando alla gara di ritorno con il Bode. In Serie A la squadra nerazzurra è un martello che non sbaglia un colpo, che non sottovaluta nessuna sfida, che non molla la presa fino a quando non ha messo il suo avversario in un angolo. La vittoria di Lecce permette all’Inter di arrivare con la testa giusta alla gara di ritorno di Champions. La qualificazione è tutta da giocare. Anzi, mi verrebbe da dare il 51% di possibilità di passare il turno proprio ai nerazzurri. A Lecce Basgtonbi è stato fischiato per tutta la garfa. Il gesto di slealtà contro la Juve del difensore nerazzurro non è stato punito dai giudizi sportivi ma dal tifoso comune. Ed è una condanna caro Bastoni che fa ancora più male.

Articoli correlati
Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire,... Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla... Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto.... Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Altre notizie Editoriale
Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo... Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di... Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo.... La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati... Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco,... Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus... La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco... Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire,... Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
2 Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"
3 Bayern Monaco, che tegola per Kompany: infortunio per Davies, è uno strappo
4 Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"
5 Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.1 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.2 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.3 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Rovella si è fermato un'altra volta: quante partite ha saltato da quando gioca nella Lazio
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica: la Lazio supera il Bologna ed è nona, Cagliari a +8 sulla Fiorentina
Immagine top news n.7 Palo, rete annullata e finale in 10 uomini. Buon Cagliari, ma niente gol: 0-0 con la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas sulle pressioni per il Como: "Leggerezza 0%, vogliamo fare grandi gare per vincere"
Immagine news Serie A n.3 Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
Immagine news Serie A n.5 Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"
Immagine news Serie A n.6 Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: ”mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato”
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: “ provo un sentimento di rabbia per il risultato”
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: la decide Hernani su punizione
Immagine news Serie B n.5 Padova, Di Mariano: "Potevamo vincerla, ma è importante non aver perso. A Modena saremo nemici"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Bettella: "Venezia la più forte del campionato. Per noi ogni episodio è vita o morte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV