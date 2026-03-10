0-3 in 15 minuti, Tottenham in stato di shock. Seconda papera di Kinsky, Tudor lo cambia

Incredibile quello che sta succedendo al Metropolitano di Madrid: il Tottenham perde 3-0 in casa dell'Atletico... dopo soli 15 minuti. Ancora più clamoroso che tutti i gol dei colchoneros siano arrivati su follie difensive degli Spurs, due del portiere scelto a sorpresa stasera da Tudor, il ceco Antonín Kinský, preferito clamorosamente a Vicario ma solo fino al 16'.

Tudor è infatti tornati sui suoi passi, cambiando il portiere ceco con l'italiano. Kinsky è andato direttamente negli spogliatoi, per iniziare quella che sarà la nottata peggiore della sua vita, professionalmente parlando. La terza papera difensiva, per la cronaca, porta la firma di Micky van de Ven: il difensore è scivolato su retropassaggio di Sarr e ha spalancato la porta a Griezmann, che non ha perdonato.

Queste le parole di Tudor sulla scelta di Kinsky titolare al posto di Guglielmo Vicario, a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Oggi scelgo quello che ritengo sia meglio per la squadra in questo momento. Per oggi, questo è l'undici titolare. Ci sarà anche la gara di ritorno, c'è spazio per tutti".