Atalanta travolta dal Bayern, ma lo stadio applaude: sciarpata della Nord, squadra sotto la curva
Nonostante la pesantissima sconfitta subita in casa per mano del Bayern Monaco, che di fatto compromette in maniera praticamente definitiva il cammino dell'Atalanta in Champions League, i tifosi della Dea hanno salutato la squadra di Palladino con il sorriso. Al termine della gara, vinta 6-1 dai bavaresi, tutto lo stadio ha applaudito i nerazzurri, con la squadra sotto la Curva Nord a ricevere l'applauso dei tifosi
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
