171 giocatori di Serie A convocati in Nazionale: l'elenco squadra per squadra

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 12:20
Dimitri Conti

171 giocatori di Serie A sono pronti a rispondere alle convocazioni delle loro Nazionali. Di seguito l'elenco con tutti i nomi, squadra per squadra.

ATALANTA (14 giocatori)
Berat Djimsiti (Albania)
Sead Kolasinac (Bosnia)
Charles de Ketelaere (Belgio)
Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
Mario Pasalic (Croazia)
Kamaldeen Sulemana (Ghana)
Marco Carnesecchi (Italia)
Raoul Bellanova (Italia)
Gianluca Scamacca (Italia)
Nikola Krstovic (Montenegro)
Ademola Lookman (Nigeria)
Nicola Zalewski (Polonia)
Lazar Samardzic (Serbia)
Isak Hien (Svezia)

BOLOGNA (9)
Jhon Lucumi (Colombia)
Nikola Moro (Croazia)
Ukko Happonen (Finlandia U19)
Riccardo Orsolini (Italia)
Torbjorn Heggem (Norvegia)
Lukasz Skorupski (Polonia)
Martin Vitik (Repubblica Ceca)
Lewis Ferguson (Scozia)
Emil Holm (Svezia)

CAGLIARI (7)
Zito Luvumbo (Angola)
Yerry Mina (Colombia)
Elia Caprile (Italia)
Riyad Idrissi (Italia U21)
Marco Palestra (Italia U21)
Adam Obert (Slovacchia)
Semih Kilicsoy (Turchia U21)

COMO (9)
Nico Paz (Argentina)
Maximo Perrone (Argentina)
Stefan Posch (Austria)
Mergim Vojvoda (Kosovo)
Jayden Addai (Olanda U21)
Assane Diao (Senegal)
Jacobo Ramon (Spagna U21)
Jesus Rodriguez (Spagna U21)
Alex Valle (Spagna U21)

CREMONESE (2)
Daichi Lorkipanidze (Georgia U21)
Antonio Sanabria (Paraguay)

FIORENTINA (8)
Edin Dzeko (Bosnia)
Marin Pongracic (Croazia)
Albert Gudmundsson (Islanda)
Pietro Comuzzo (Italia U21)
Niccolò Fortini (Italia U21)
Tommaso Martinelli (Italia U21)*
Cher Ndour (Italia U21)*
Simon Sohm (Svizzera)

GENOA (9)
Jean Onana (Camerun)
Mikael Ellertsson (Islanda)
Seydou Fini (Italia U21)
Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra U21)
Johan Vasquez (Messico)
Leo Ostigard (Norvegia)
Morten Thorsby (Norvegia)
Hugo Cuenca (Paraguay)
Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

HELLAS VERONA (6)
Adi Kurti (Albania U21)
Rafik Belghali (Algeria)
Grigoris Kastanos (Cipro)
Victor Nelsson (Danimarca)
Luca Szimionas (Romania U21)
Andrej Popovic (Serbia U21)

INTER (11)
Lautaro Martinez (Argentina)
Petar Sucic (Croazia)
Nicolò Barella (Italia)
Alessandro Bastoni (Italia)
Federico Dimarco (Italia)
Francesco Pio Esposito (Italia)
Davide Frattesi (Italia)
Denzel Dumfries (Olanda)
Piotr Zielinski (Polonia)
Manuel Akanji (Svizzera)
Hakan Calhanoglu (Turchia)

JUVENTUS (10)
Lois Openda (Belgio)
Jonathan David (Canada)
Andrea Cambiaso (Italia)
Manuel Locatelli (Italia)
Edon Zhegrova (Kosovo)
Vasilije Adzic (Montenegro)
Francisco Conceicao (Portogallo)
Filip Kostic (Serbia)
Dusan Vlahovic (Serbia)
Kenan Yildiz (Turchia)

LAZIO (6)
Elseid Hysaj (Albania)
Gustav Isaksen (Danimarca)
Christos Mandas (Grecia)
Mattia Zaccagni (Italia)
Adam Marusic (Montenegro)
Boulaye Dia (Senegal)

LECCE (7)
Medon Berisha (Albania)
Ylber Ramadani (Albania)
Kialonda Gaspar (Angola)
Niko Kovac (Bosnia U21)
Francesco Camarda (Italia U21)
Lassana Coulibaly (Mali)
Tiago Gabriel (Portogallo U21)

MILAN (12)
Koni De Winter (Belgio)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Luka Modric (Croazia)
Mike Maignan (Francia)
Christopher Nkunku (Francia)
David Odogu (Germania U20)
Matteo Gabbia (Italia)
Samuele Ricci (Italia)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Rafael Leao (Portogallo)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Zachary Athekame (Svizzera U21)

NAPOLI (11)
Zambo Anguissa (Camerun)
Rasmus Hojlund (Danimarca)
Alessandro Buongiorno (Italia)
Giovanni Di Lorenzo (Italia)
Matteo Politano (Italia)
Amir Rrahmani (Kosovo)
Elif Elmas (Macedonia del Nord)
Noa Lang (Olanda)
Scott McTominay (Scozia)
Stanislav Lobotka (Slovacchia)
Mathias Olivera (Uruguay)

PARMA (3)
Alessandro Ciardi (Italia U19)
Daniel Mikolajewski (Polonia U20)
Sascha Britschgi (Svizzera U21)

PISA (5)
M'Bala Nzola (Angola)
Louis Thomas Buffon (Repubblica Ceca U19)
Marius Marin (Romania)
Michel Aebischer (Svizzera)
Isak Vural (Turchia U21)

ROMA (12)
Wesley (Brasile)
Evan Ndicka (Costa d'Avorio)*
Manu Kone (Francia)
Kostas Tsimikas (Grecia)
Bryan Cristante (Italia)
Gianluca Mancini (Italia)
Niccolò Pisilli (Italia U21)
Neil El Aynaoui (Marocco)
Jan Ziolkowski (Polonia)
Evan Ferguson (Repubblica d'Irlanda)*
Buba Sangare (Spagna U19)
Zeki Celik (Turchia)

SASSUOLO (7)
Tarik Muharemovic (Bosnia)
Ismael Kone (Canada)
Luca Lipani (Italia U21)
Arijanet Muric (Kosovo)
Woyo Coulibaly (Mali)
Kristian Thorstvedt (Norvegia)
Josh Doig (Scozia)

TORINO (12)
Kristjan Asllani (Albania)
Ardian Ismajli (Albania)
Guillermo Maripan (Cile)
Nikola Vlasic (Croazia)
Saul Coco (Guinea Equatoriale)
Gvidas Gineitis (Lituania)
Adam Masina (Marocco)
Marcus Pedersen (Norvegia)
Che Adams (Scozia)
Ivan Ilic (Serbia)
Alieu Njie (Svezia U21)
Emirhan Ilkhan (Turchia U21)

UDINESE (11)
Rui Modesto (Angola)
Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
Saba Goglichidze (Georgia)
Alessandro Nunziante (Italia U19)
Maduka Okoye (Nigeria)
Adam Buksa (Polonia)
Lennon Miller (Scozia)
Sandi Lovric (Slovenia)
Iker Bravo (Spagna U21)
Jesper Karlstrom (Svezia)
Jordan Zemura (Zimbabwe)

* convocati ma al momento non partiti

