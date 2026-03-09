Si è conclusa la 28^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 28^ giornata di Serie A:

NAPOLI-TORINO 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 7’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N); 87’ Casadei (T)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (39’ st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (24’ st Gutierrez); Vergara (1’ st Anguissa), Alisson Santos (34’ st De Bruyne); Hojlund (39’ st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Beukema, Giovane. All.: Conte.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (33’ st Anjorin), Gineitis (22’ st Casadei), Obrador (12’ st Pedersen); Vlasic; Simeone (22’ st Kulenovic), Zapata (12’ st Adams). A disp.: Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie. All.: D’Aversa.

CAGLIARI-COMO 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 14’ pt Baturina (Co), 11’ st S. Esposito (Ca), 32’ st Da Cunha (Co)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (28’ st Zappa), Juan Rodriguez (34’ st Idrissi), 43’ st Pavoletti), Dossena; Palestra, Adopo, Liteta (34’ st Trepy), Sulemana, Obert; S. Esposito (34’ st Kilicsoy), Folorunsho. A disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Sulev, Cogoni, Malfitano. All.: Pisacane.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (34’ st Valle); Da Cunha, Perrone (36’ Vojvoda); Jesus Rodriguez, Nico Paz (36’ st Diego Carlos), Baturina (34’ st Sergi Roberto); Douvikas (17’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kuhn, Smolcic. All.: Fabregas.

ATALANTA-UDINESE 2-2 - Il tabellino

Marcatori: Kristensen (U) al 39’ pt, Davis (U) al 10’ st, Scamacca (A) al 30’ st e 34’ st

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (dal 12’ st Zalewski), Hien, Kolasinac (dal 43’ st Djimsiti); Bellanova (dal 12’ st Zappacosta), Musah (dal 1’st De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (dal 12’ st Krstovic), Sulemana; Scamacca. A disp.: Rossi, Sportiello, Bakker, Vavassori, Levak, Ahanor. All.: Palladino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic (dal 1’ st Zarraga); Ehizibue, Piotrowski (dal 17’ st Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara (dal 35’ st Arizala); Zaniolo (dal 17’ st Atta), Davis (dal 31’ st Buksa). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Camara. All.: Runjaic.

JUVENTUS-PISA 4-0 - Il tabellino

Marcatori: 9' st Cambiaso, 20' st Thuram, 30' st Yildiz, 48' st Boga

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (1' st Kelly); McKennie, Locatelli, Thuram (32' st Koopmeiners), Cambiaso; Conceiçao (32' st Miretti), Yildiz (38' st Kostic); David (1' st Boga). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi (31' st Stojilkovic), Caracciolo, Coppola; Leris (15' st Cuadrado), Aebischer, Marin (15' st Loyola), Hojholt (15' st Piccinini), Angori; Moreo, Durosinmi (31' st Iling Jr). A disp.: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akisanmiro, Touré, Stengs, Albiol. All.: Hiljemark.

LECCE-CREMONESE 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 22' Pierotti (L), 38' rig. Stulic (L), 2' st Bonazzoli (C)

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (44' st Fofana), Ramadani, Ngom; Pierotti (34' st Jean), Stulic (20' st Cheddira), Banda (33' st Gandelman). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N'Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (1' st Zerbin), Luperto; Barbieri, Thorsby (17' st Okereke), Maleh, Vandeputte (1' st Payero), Pezzella (29' st Sanabria); Vardy (1' st Djuric), Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All.: Nicola.

BOLOGNA-HELLAS VERONA 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 49’ Rowe (B), 53’ Frese (H), 57’ Bowie (H)

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Zortea (32’ st Lykogiannis), Vitik (39’ st Pobega), Lucumi, Joao Mario; Ferguson (21’ st Sohm); Orsolini (21’ st Bernardeschi), Moro, Odgaard, Rowe (32’ st Dominguez); Castro. A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Cambiaghi, Dallinga. All.: Italiano.

HELLAS VERONA (5-3-2): Montipò; Oyegoke (37’ st Valentini), Nelsson, Edmundsson, Frese, Bradaric; Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (29’ st Suslov); Orban, Bowie (37’ st Sarr). A disp.: Toniolo, Perilli, Cham, Niasse, Al-Musrati, Belghali, Isaac, Mosquera. All.: Sammarco.

FIORENTINA-PARMA 0-0 - Il tabellino

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic (41’ st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison (36’ st Fazzini), Mandragora (19’ st Fabbian), Ndour (41’ st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. A disp.: Christensen, Leonardelli, Balbo, Rugani, Kouadio, Fortini, Braschi. All.: Vanoli.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Nicolussi Caviglia (9’ st Ordonez), Keita, Sorensen (37’ st Estevez), Valeri; Pellegrino (28’ st Elphege), Strefezza (28’ st Oristanio). A disp.: Rinaldi, Suzuki, Ndiaye, Mena, Conde, Carboni, Ondrejka. All.: Cuesta.

GENOA-ROMA 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 7’ st Messias (G), 10’ st N’Dicka (R), 35’ st Vitinha (G)

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Masini, Ellertsson (34’ st Martin); Messias (19’ st Malinovskyi), Ekhator (19’ st Colombo); Ekuban (30’ st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. All.: De Rossi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (39’ st Ziolkowski), N’Dicka, Celik (39’ st Vaz); Rensch (25’ st Ghilardi), Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (1’ st Cristante), Pellegrini (11’ st El Aynaoui); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini.

MILAN-INTER 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 35' Estupiñán (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Leao (28' st Füllkrug), Pulisic (38' st Nkunku). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (34' st Diouf), Akanji, Bastoni (22' st Carlos Augusto); Luis Henrique (15' st Dumfries), Barella (22' st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (15' st Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. All.: Chivu.

LAZIO-SASSUOLO 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 2’pt Maldini (L), 34’pt Laurienté (S), 45’st+2 Marusic (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (dal 1’st Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (dal 37’pt Patric), Taylor; Isaksen (dal 33’st Cancellieri), Maldini (dal 20’st Dia), Zaccagni (dal 33’st Pedro).Allenatore: Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (dal 22’st Walukievicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (dal 22’st Doig); Koné (dal 37’st Bakola), Lipani (dal 1’st Matic), Thorstvedt; Berardi, Nzola (22’st Moro), Laurienté. Allenatore: Grosso.

