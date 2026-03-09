Catanzaro, il nuovo abito tattico esalta Cassandro: centrale in difesa e in fase realizzativa

Sono oramai due anni che Tommaso Cassandro veste la maglia del Catanzaro.

E in questo lasso di tempo la crescita del classe 2000 di proprietà del Como è stata costante. Ma è indubbio che nel percorso professionale del giocatore una sliding door importante è arrivata all'inizio del torneo attuale (25 presenze e 3 gol) quando Alberto Aquilani ha deciso di ritagliargli addosso il ruolo di braccetto difensivo di destra.

Un abito tattico, questo, che si adatta perfettamente alla capacità dell'ex talento emerso dalle giovanili del Bologna sia nella fase difensiva che offensiva.

Tanto che nelle ultime due giornate per lui è arrivata anche la soddisfazione del gol. Per due volte consecutive.

Una novità assoluta per lui e un’arma in più per il Catanzaro nella corsa ai playoff. In attesa del Como che la prossima estate, forte di un contratto valido fino al giugno 2027, potrebbe decidere di portarlo in Serie A.