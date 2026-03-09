Live TMW Sassuolo, Idzes: "Peccato, sempre difficile quando prendi gol nel recupero"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - Dopo tre vittorie consecutive, il Sassuolo perde all'Olimpico 2-1 contro la Lazio. Partita decisa dal gol di Marusic al secondo minuto di recupero su errore in uscita di Muric. Tra pochi minuti il calciatore neroverde Jay Idzes interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.45 - È iniziata la conferenza stampa di Jay Idzes.

Quanto pesa questa sconfitta incassata nel finale?

"È difficile quando prendi gol nel recupero, è sempre difficile perché nei primi 15-20 minuti abbiamo fatto fatica, poi abbiamo fatto meglio. Avevamo trovato un grande gol, negli ultimi minuti dovevamo portare il punto a casa, se prendi un gol è sempre difficile ed è un peccato".

Avete sofferto l'assenza di un riferimento nell'attacco della Lazio?

"Stiamo facendo una grande stagione, però possiamo fare sempre meglio. Anche oggi si poteva fare qualcosa di meglio, avrei potuto fare di più ed evitare l'ultimo gol. Stiamo vivendo sempre con questi alti e bassi, dobbiamo eliminare i bassi e crescere perché siamo una grande squadra e stiamo lavorando bene in difesa. Possiamo fare molto di più, se vedi come difende la Lazio anche possiamo migliorare vedendo il lavoro di Gila e Romagnoli".

23.48 - È terminata la conferenza stampa di Jay Idzes.