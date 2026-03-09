Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 29ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
La 29ª giornata del campionato di Serie B è andata in archivio con tante certezze, ma anche con qualche novità. Per la prima categoria ci sono da segnalare le vittorie di Venezia, Frosinone, Palermo e Catanzaro, mentre fa le sorprese il ko del Monza a Spezia. Cadono, male, invece Empoli e Sampdoria sempre più in crisi. Pescara in netta rinascita.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.50 (29)
2. Stroppa (Venezia) 6.50 (29)
3. Inzaghi (Palermo) 6.29 (29)
4. Abate (Juve Stabia) 6.26 (29)
5. Sottil (Modena) 6.24 (29)
6. Castori (Südtirol) 6.24 (29)
7. Aquilani (Catanzaro) 6.17 (29)
8. Bianco (Monza) 6.16 (29)
9. Modesto (Mantova) 6.12 (13)
10. Chiappella (Virtus Entella) 6.10 (29)
11. Calabro (Carrarese) 6.09 (29)
12. Gorgone (Pescara) 6.09 (17)
13. Mignani (Cesena) 6.07 (29)
14. Andreoletti (Padova) 6.05 (29)
15. Donadoni (Spezia) 5.91 (17)
16. Longo (Bari) 5.88 (8)
17. Ballardini (Avellino) 5.88 (4)
18. Dionisi (Empoli) 5.80 (22)
19. Rubinacci (Reggiana) 5.75 (6)
20. Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)
Esonerati
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)