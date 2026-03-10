Lazio, Sarri: "Sono tornato per il popolo e mi ritrovo lo stadio tutto vuoto"

“La vittoria la volevamo e l’abbiamo cercata fino alla fine. Ci sembrava un’ingiustizia chiudere la partita sul pareggio. Nei primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma nel complesso è un successo meritato. Avevamo delle assenze pesanti e abbiamo perso anche Cataldi e Romagnoli per infortunio. Proprio per questo ringrazio i calciatori per una ripresa di grande cuore. Maldini ha bisogno di lavorare, ma io tendo a schierare come centravanti gli elementi che abbinano qualità e fisicità. Non riesce sempre a sfruttare le sue doti, sta migliorando nell’attacco della profondità e nell’attacco della porta, ma si è messo a disposizione.

Oggi abbiamo visto anche Patric a centrocampo, è una soluzione provata negli ultimi dieci giorni e nel nostro modo di giocare è essenziale avere gente che sa far circolare il pallone con rapidità. Qualcuno può essere rimasto sorpreso, ma siamo in emergenza da luglio e tocca a noi risolvere i problemi. Lo stadio vuoto? Non ho mai fatto né il presidente, né il dirigente. E’ una storia che viene da lontano, qualcosa bisogna fare. Non possiamo andare avanti così, è deprimente. A giugno ho deciso di restare per il popolo laziale e oggi ci ritroviamo con l’Olimpico vuoto”. Queste le parole a DAZN di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, al termine della gara vinta col Sassuolo.