Bartesaghi e il sogno azzurro: "Ci spero, ma adesso sono concentrato sul Milan"

Intervenuto in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, ha parlato anche del sogno nazionale:

Le tue prestazioni hanno catturato anche le attenzioni di Rino Gattuso. Credi alla convocazione subito? Nel caso, sei pronto?

“Speriamo di sì. Adesso sono concentrato sul Milan, ci mancano altre due partite che sono molto importanti per il nostro obiettivo e cercheremo di fare il meglio possibile”.

Vincere un derby è sempre molto bello…

“Certo, è sempre un’emozione incredibile perché i derby sono partite molto importanti. Quest’anno siamo riusciti a vincerne 2 su 2 e siamo molto contenti e felici. Il merito va a tutta la squadra ma siamo molto contenti anche del gol di Pervis che ci ha portato questi tre punti”.