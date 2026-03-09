Catania, frenata pesante contro la Casertana: il Benevento vola a +12
Se vuoi pensare di tenere testa fino all'ultimo istante ad una macchina pressoché perfetta come il Benevento di Antonio Floro Flores, non puoi permetterti passi falsi. Non c'è margine d'errore.
Per questo motivo la gara di questa sera contro la Casertana per il Catania rappresentava, probabilmente, l'ultima chance per dimostrare ai sanniti che sarebbero rimasti alle loro costole fino alla fine.
Alla fine, però, al 'Massimino' per gli uomini di Domenico Toscano è arrivato solo un pareggio e, adesso, il Benevento si trova lontano ben 12 punti a sette giornate dalla fine.
Un divario che ad oggi appare incolmabile. Con il Catania chiamato a mantenere la posizione dagli attacchi del Cosenza in vista di quella roulette russa che sono i playoff.
L'ultima vera possibilità per i siciliani di tornare in Serie B già in questa stagione.