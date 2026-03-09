Lazio, Sarri ancora contro il club: "Ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dell'approccio che devono avere i biancocelesti contro il Sassuolo: "Abbiamo dei numeri talmente diversi tra la domenica e il mercoledì che non sono spiegabili scientificamente, la differenza sta tutta nell'atteggiamento mentale, dobbiamo averlo sempre di grande motivazione, spero di vedere la versione di mercoledì".

Il forfait di Provedel è quello più pesante tra quelli che ci sono stati in stagione?

"È sicuramente un'assenza grave, ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, ma è arrivato un ragazzo giovane, ha delle qualità e la vedremo in campo".

Si aspettava questa stagione del Sassuolo?

"Tutto sommato sì, ho visto una squadra di forte caratterizzazione e forte".