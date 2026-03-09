Serie C, 31ª giornata: vittorie importanti per Arezzo e Ascoli. Catania non va oltre lo 0-0

Si è ufficialmente conclusa la 31ª giornata del campionato di Serie C con risultati importanti sia per il Girone B che per il C. Iniziando dal raggruppamento del centro italia, successo per Arezzo in quel di Campobasso e per l'Ascoli nello scontro diretto per il secondo posto con il Ravenna. Importante vittoria anche in chiave salvezza per il Perugia sul Pontedera (prima rete fra i pro di Louis Buffon). Nel Girone C, invece, Atalanta U23 e Monopoli portano a casa i tre punti, mentre nella sfida di cartello fra Catania e Casertana il risultato non si sposta dallo 0-0. Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate dei tre match:

SERIE C - 31ª GIORNATA

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1

58' Duca

Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1

26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)

Giana Erminio-Vicenza 1-3

14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)

Inter U23-Albinoleffe 0-1

71' Parlati

Novara-Pergolettese 1-1

20' Basso (N), 31' Tremolada (P)

Trento-Virtus Verona 1-0

40' Candelari

Union Brescia-Triestina 0-0

Pro Patria-Alcione Milano 1-1

58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)

Pro Vercelli-Cittadella 0-2

67' aut. Iotti, 77' Redolfi

Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Forlì-Livorno 1-1

11' Menarini (F), 42' Peralta (L)

Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3

6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)

Carpi-Torres 1-1

63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)

Pianese-Pineto 1-0

55' Proietto

Domenica 8 marzo

Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1

52' Eusepi

Ternana-Gubbio 0-1

40’ Ghirardello

Ascoli-Ravenna 2-0

48' Gori, 90+20' Galuppini

Campobasso-Arezzo 0-1

77' Iaccarino

Perugia-Pontedera 2-1

29' e 82' Montevago (Pe), 90+5' Buffon (Po)

Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cosenza-Team Altamura 1-0

25' Beretta

Salernitana-Latina 2-1

15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)

Siracusa-Giugliano 2-1

6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)

Trapani-Crotone 1-4

11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)

Foggia-Potenza 0-1

58' Siatounis

Sorrento-Benevento 0-2

19' rig. e 40'+5 Salvemini

Cavese-Picerno 2-0

14' rig. Orlando, 90'+3 Fella

Atalanta U23-Audace Cerignola 3-2

3' Levak (AT), 12' Cortinovis (A), 46' Vitale (AC), 50' Parlato (AC), 78' aut. Gasbarro

Catania-Casertana 0-0

Monopoli-Casarano 2-1

45' rig. Chiricò (C), 57' Ronco (M), 63' Longo (M)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Siracusa 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva