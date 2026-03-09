Serie C, 31ª giornata: vittorie importanti per Arezzo e Ascoli. Catania non va oltre lo 0-0
Si è ufficialmente conclusa la 31ª giornata del campionato di Serie C con risultati importanti sia per il Girone B che per il C. Iniziando dal raggruppamento del centro italia, successo per Arezzo in quel di Campobasso e per l'Ascoli nello scontro diretto per il secondo posto con il Ravenna. Importante vittoria anche in chiave salvezza per il Perugia sul Pontedera (prima rete fra i pro di Louis Buffon). Nel Girone C, invece, Atalanta U23 e Monopoli portano a casa i tre punti, mentre nella sfida di cartello fra Catania e Casertana il risultato non si sposta dallo 0-0. Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate dei tre match:
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Domenica 8 marzo
Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1
52' Eusepi
Ternana-Gubbio 0-1
40’ Ghirardello
Ascoli-Ravenna 2-0
48' Gori, 90+20' Galuppini
Campobasso-Arezzo 0-1
77' Iaccarino
Perugia-Pontedera 2-1
29' e 82' Montevago (Pe), 90+5' Buffon (Po)
Riposa – Bra
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)
Foggia-Potenza 0-1
58' Siatounis
Sorrento-Benevento 0-2
19' rig. e 40'+5 Salvemini
Cavese-Picerno 2-0
14' rig. Orlando, 90'+3 Fella
Atalanta U23-Audace Cerignola 3-2
3' Levak (AT), 12' Cortinovis (A), 46' Vitale (AC), 50' Parlato (AC), 78' aut. Gasbarro
Catania-Casertana 0-0
Monopoli-Casarano 2-1
45' rig. Chiricò (C), 57' Ronco (M), 63' Longo (M)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Siracusa 24, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva