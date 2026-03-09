Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marusic segna al 92', Lazio-Sassuolo finisce 2-1: l'uscita folle di Muric condanna i neroverdi

Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:40Serie A
Alessio Del Lungo

Termina 2-1 la partita tra Lazio e Sassuolo, valida per la 28^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

È un primo tempo tutto sommato piacevole quello dell'Olimpico, con i biancocelesti che passano in vantaggio dopo soli 2 minuti grazie al gol di Daniel Maldini, che spinge in rete la palla a porta vuota dopo un tiro ribattuto di Isaksen. Il Sassuolo ci mette un po' a trovare equilibrio, rischia di subire il raddoppio, ma poi reagisce e lo fa con Lauriente, che duetta con Thorstvedt e spacca la porta dopo essersi spostato la palla sul destro, fulminando Motta.

La ripresa non è così emozionante come l primo tempo e così per un'occasione bisogna aspettare addirittura 14 minuti, quando Taylor è il più lesto di tutti su una corta respinta dopo un cross di Dele-Bashiru, ma il suo destro è troppo debole per impensierire Muric. Al 62' invece è il turno del nigeriano, che da fuori con il sinistro calcia in modo impreciso, vanificando la chance a sua disposizione. Zaccagni non riesce a riaccendere una serata in cui non è particolarmente ispirato e al 71' il suo tiro a giro è centrale e non spaventa l'estremo difensore avversario.

Il finale è davvero entusiasmante. Ad andare vicino al gol per primo è Isaksen, che a tu per tu con Muric, dopo un assist perfetto di Gila, tenta un pallonetto, sbagliando però clamorosamente la misura e graziando il Sassuolo. La risposta degli uomini di Grosso è affidata a Doig, che dopo una corta respinta di Motta, tenta di battere il giovane portiere, che però si supera e nega il 2-1 agli ospiti. Cancellieri e Provstgaard sfiorano il raddoppio in due situazioni, ma a far esultare i 5.667 dell'Olimpico ci pensa Marusic: uscita folle di Muric sul cross del solito Cancellieri e colpo di testa del montenegrino, che anticipa il connazionale e firma il definitivo 2-1.

