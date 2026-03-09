Lazio, Maldini: "Rigore? Io sono scivolato, ma c'è stato un tocco leggero dell'avversario"

Daniel Maldini, attaccante della Lazio che ha trovato la sua prima rete in biancoceleste contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara: “Serata perfetta, sono molto contento sia per il gol che per la vittoria, per i ragazzi, per l’ambiente, ce lo meritavamo. Vogliamo cercare di portare entusiasmo, ma dobbiamo essere più cinici nelle partite e cercare di portare a casa più punti possibili".

"Ruolo in campo? Mi sto trovando bene, sono movimenti diversi da quelli che facevo di solito ma piano piano mi sto adattando bene".

"Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano per poi assicurarci il 2-0. Andare all’intervallo con il doppio vantaggio avrebbe cambiato la partita. Rigore? Mi ha un po' toccato, io sono scivolato ma diciamo che è stato un mix tra scivolare e un tocco leggero dell’avversario".