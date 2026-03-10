...con Emiliano Bonazzoli

La Sampdoria cambia. Via il duo Foti-Gregucci, dentro al momento la soluzione interna Attilio Lombardo. Il futuro è da scrivere "L'inizio non era stato positivo, poi c'era stato un cambio di passo ma è da un anno e mezzo che non riesce a trovare continuità. Non capisco i problemi, perché l'organico è importante e dovrebbe stare fra le prime tre. Non si capisce quale sia il motivo di queste annate", dice a TuttoMercatoWeb.com Emiliano Bonazzoli, oggi allenatore, in passato attaccante dei blucerchiati.

A vedere il campo, che succede a questa Samp?

"Parlando soltanto degli aspetti legati al campo la discontinuità di risultati e i cambi di guida tecnica incidono e non danno serenità. Quando non arrivano risultati però la società fa le valutazioni del caso per cercare di raddrizzare la situazione".

Foti era un uomo Samp. Ha indossato la maglia blucerchiata..

"Foti conosceva l'ambiente. Ha già un'esperienza importante stando con Mourinho sicuramente si impara. È stato in una piazza difficile e importante come quella di Roma. Però in ogni piazza ci sono tante dinamiche differenti. La squadra comunque è uscita dalla zona retrocessione. Un cambio, una piccola inversione di tendenza c'era stata".

Il futuro potrebbe essere Beppe Iachini.

"La sua carriera parla da sola. Ha vinto tanti campionati, se dovesse essere lui il nuovo allenatore avrebbe comunque un compito arduo".

Chi andrà in Serie A?

"Sarà una lotta combattuta fino alla fine. Vedo il Venezia leggermente avanti a tutti. Oltre il suo valore come tecnico e l'organico, l'esperienza aiuta. Venezia, Monza e Frosinone danno battaglia. C'è anche il Palermo. E ai playoff occhio al Modena".

E lei, mister?

"Avevo accettato un progetto in Serie C albanese per costruire qualcosa di importante nel tempo. La società era anche organizzata. Poi da un momento all'altro la proprietà ha detto che non c'erano più le risorse. E sono andato via con quattro vittorie su cinque partite. Ora aspetto qualcosa di interessante per la prossima stagione. Volevo provare questa esperienza all'estero. Adesso attendo..."