Ufficiale Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim

L'annuncio era atteso dalla mattina, specialmente dopo che Salvatore Foti aveva lasciato Bogliasco senza dirigere l'allenamento odierno, e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale della Sampdoria. Il club blucerchiato dunque cambia ancora la guida tecnica della squadra e dopo Massimo Donati esonera anche il duo formato da Gregucci e Foti. L'annuncio arriva dopo il placet del CEO sport Jesper Fredberg al cambio di panchina.

Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.

La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo".

Il successore

L'attesa ora si sposta ora sulla scelta del successore con tanti nomi sulla lista o accostati in queste ore al club ligure: dal sogno Roberto Mancini, sponsorizzato dal presidente Matteo Manfredi, passando per quelli di Fabio Pecchia, Gabriele Ciofi e Marco Giampaolo, fino ad altri due nomi noti come quelli di Rolando Maran e Beppe Iachini oltre a quello di Guido Pagliuca. Avrebbe invece declinato un'eventuale offerta l'ex tecnico dello Spezia Luca D'Angelo.