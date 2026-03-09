Lazio, Isaksen: "Felici per Motta. Possiamo battere anche il Milan"
“Dobbiamo lottare in tutte le partite, in ogni gara possiamo migliorare ed è necessario avere continuità. Stasera ci tenevamo a portare a casa il massimo. Vogliamo continuare su questa strada e chiudere il campionato al top delle nostre potenzialità. Sono contento per l’esordio di Motta, ha mostrato sempre grande tranquillità ed ero sicuro che avrebbe fatto una buona prestazione. Tutta la squadra aveva fiducia in lui. Milan? Noi possiamo battere chiunque, non vediamo l’ora di giocare questo tipo di sfida”. Queste le parole di Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ai microfoni di DAZN.
