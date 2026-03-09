Live TMW Sassuolo, Grosso: "Vogliamo avere continuità. Entrati male in partita"

22.45 - Il Sassuolo cade all'Olimpico dopo tre vittorie consecutive, decisivo il gol al 92esimo di Adam Marusic su errore di Muric. Tra pochi minuti il tecnico neroverde Fabio Grosso interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.36 - È iniziata la conferenza stampa di Fabio Grosso.

Che missione si dà per le ultime dieci giornate?

"Vogliamo provare ad avere continuità all'interno delle partite, abbiamo potenziale e ci sono spunti da cui ripartire anche oggi. Bisogna fare bene le partite in pieno contro questi avversari, siamo entrati male in partita. Abbiamo fatto bene poi dopo il primo cazzotto preso, un buon primo tempo e una metà di ripresa fatta bene. Abbiamo sofferto nel finale e tenuto, creato un paio di occasioni prima del 2-1. La Lazio poteva segnare prima, ma abbiamo tanti spunti su cui lavorare. Vogliamo continuare, abbiamo fatto qualcosa di grandissimo venendo da una categoria inferiore. Dobbiamo essere bravi a preparare tutte le gare al meglio, sapendo che gli avversari sono forti e dare continuità a tutte le gare".

Quanto si è sentita l'assenza di Pinamonti?

"Andrea è un giocatore importante, quando ti mancano giocatori di qualità è pesante. Sono contento di N'Zola, Moro è entrato in un momento difficile della partita. I ragazzi hanno provato a fare la partita, in alcuni momenti non abbiamo riconosciuto cosa serviva e queste squadre ti fanno pesare gli errori. Peccato per il risultato, il pareggio ci avrebbe dato continuità dopo i risultati importantissimi che abbiamo ottenuto".

Ha parlato con Gattuso per Berardi in ottica playoff?

"Abbiamo tante cose a cui pensare, ci fidiamo delle qualità di Rino per riportare il nostro movimento dove deve stare. Chi sarà il protagonista speriamo possa esprimere il suo potenziale e le sue qualità per riportarci al Mondiale. Non sta a me fare pubblicità a Berardi, tutti conosciamo le sue qualità ma anche altri giocatori hanno qualità".

Che effetto le ha fatto l'assenza del tifo?

"Venire in uno stadio del genere dove senti il tifo fa effetto. Sono tifoserie importanti, è una partita completamente atipica. Non conosco bene le dinamiche, ma questo è uno stadio molto grande e non vedere tante persone è un dispiacere per tutti. I tifosi avranno le loro ragioni, non ho gli strumenti per parlare di questo. Sicuramente è una partita atipica in uno stadio che solitamente ribolle di emozioni".