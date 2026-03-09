TMW Radio Champions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti

Como e Roma a 51 punti, Juventus a 50: è lotta a tre ormai per l'ultimo posto che vale la Champions League. Gli ospiti di TMW Radio votano la favorita, guardando il calendario da qui a fine campionato.

Stefano Impallomeni: "Ci saranno diversi scontri diretti, sono tutte cose da considerare. Il Como da un punto di vista della costruzione della squadra è la più completa. La Roma e la Juve hanno qualche individualità, ma con diverse problematiche. Ma il Como, quando giocherà partite importanti, farà la differenza. Ad oggi la Juve ha un leggero vantaggio rispetto alle altre, ma tra i due litiganti il Como potrebbe essere la rivelazione".

Massimo Bonanni: "La Roma e la Juventus se la giocheranno fino ala fine, il Como è la squadra che può giocarsela con più leggerezza rispetto alle altre due. Già oggi sta facendo un campionato molto importante, rimanere lì fino alla fine sarebbe straordinario ma non avrà pressioni come hanno le altre. Roma e Juve devono investire e ricostruire con i soldi della Champions, quindi hanno più da perdere. Ad oggi vedo Roma e Juve davanti, ma occhio al Como".

Daniele Garbo: "Il Como ha meno pressioni, sta trovando equilibri, autostima, personalità. Non so chi sia il favorito però. La Juve ritrorverà presto Vlahovic, può essere l'arma in più".

Mario Mattioli: "Favorita la Juve, perchè sta acquisendo una maturità che si era andata edulcorando. Ha recuperato le certezze di alcuni giocatori. E manca un centravanti, ma nonostante tutto è favorita. La Roma ha alti e bassi e sta pagando alcuni cali fisici di alcuni giocatori fondamentali. Il Como vedo che nel finale di campionato, quando la vittoria sarà obbligatoria, potrebbe avere delle battute a vuoto".

Christian Recalcati: "Se guardo bene, la Juve è quella che ha più esperienza nei momenti caldi. Deve affrontare fuori Atalanta e Milan, quindi non sarà semplice. Non è un calendario semplice ma la vedo leggermente favorita".

Carlo Pellegatti: "Forse ancora un filo avanti la Juve, ma non ha Malen, poi penso al gioco del Como...ognuno ha delle cose che spingono dalla propria parte. Ad oggi forse leggermente avanti la Juve, ma di poco".

Michelangelo Rampulla: "Bisogna dare merito al Como che sta facendo cose strepitose, inimmaginabili a inizio stagione. La sconfitta della Roma ha livellato ancora la situazione. Vedo favorita la Juve ora. Poi magari il Como le vince tutte...".