Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Atalanta in campo per l'allenamento di rifinitura in vista della super sfida di domani sera contro il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo.
Alla seduta non hanno preso parte i giocatori infortunati, ovvero Ederson, Raspadori e De Ketelaere. Regolarmente in gruppo agli ordini di Raffaele Palladino anche Giorgio Scalvini, difensore che però non potrà prendere parte al match in quanto squalificato. In città, inoltre, è presente anche il co chairman Stephen Pagliuca. Per ulteriori aggiornamenti verso la gara di domani, vi rimandiamo alle dirette testuali delle conferenze stampa di casa Atalanta, con Raffaele Palladino e Mario Pasalic che prenderanno la parola a partire dalle ore 19.
