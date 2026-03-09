Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 29ª giornata: dominano Busio-Yeboah

Editoriale di Enzo Bucchioni

Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio