Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si riporta a sinistra, a -1 dal Sassuolo
La Lazio riesce ad aggiudicarsi in extremis il monday night della 28^ giornata di Serie A contro il Sassuolo e grazie al 2-1 sui neroverdi scavalca momentaneamente l'Udinese in classifica, portandosi al 10° posto e quindi tornando a sinistra della classifica, a -1 proprio dalla squadra di Grosso.
La classifica di Serie A
Inter 67 punti (28 partite giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (28)
Lazio 37 (28)
Udinese 36 (28)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
