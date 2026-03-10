Virtus Verona, esordio amaro per Chiecchi: "L'episodio di Gigi ha scosso l'ambiente"

Esordio avaro di punti per Tommaso Chiecchi, promosso primo tecnico della Virtus Verona, vista la sconfitta col Trento. Queste le parole del mister in conferenza stampa, come riportato da TrivenetoGoal.it:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una delle squadre più in forma del campionato. Negli ultimi due giorni è successo un po’ di tutto e l’episodio legato a Gigi ha inevitabilmente scosso l’ambiente. Però ho visto una reazione positiva dei ragazzi, che si sono messi subito a disposizione e hanno lavorato con grande intensità per arrivare qui con lo spirito giusto. Quando subiamo una rete abbiamo spesso un momento di difficoltà e facciamo fatica a reagire. Quest’anno purtroppo ci capita spesso.

Abbiamo giocato tre partite in pochi giorni e forse nel secondo tempo è mancata un po’ di lucidità. Mi aspettavo qualche giocata in più nelle situazioni vicino all’area, lì serve il colpo del giocatore di categoria. Ho comunque visto comunque una squadra viva, che ha dato il massimo. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite e provare a recuperare punti su chi ci sta davanti".