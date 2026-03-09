Ascoli, ottava vittoria nelle ultime dieci ma l’Arezzo resta a +4

L'ottava vittoria nelle ultime dieci giornate di Serie C per l'Ascoli di Francesco Tomei, ha un doppio volto.

Da una parte c'è quello positivo e soddisfatto perché è arrivata contro il Ravenna, club per larga parte del torneo seconda forza del Girone C e oggi dietro di cinque punti rispetto ai bianconeri.

Dall'altra, però, c'è un gusto amaro. Perché da Campobasso è arrivato il contemporaneo successo dell'Arezzo primo in classifica. Il gap con la formazione di Cristian Bucchi è rimasto invariato: quattro punti prima delle partite di oggi e quattro punti anche adesso.

Con un dettaglio non secondario: l’Arezzo ha ancora una gara in meno e quindi novanta minuti in più da qui alla fine della stagione per giocarsi le proprie carte nella corsa alla promozione diretta in Serie B.