Triestina, contro la Pro Vercelli gli ultimi 90' per evitare la retrocessione diretta

Triestina, contro la Pro Vercelli gli ultimi 90' per evitare la retrocessione diretta
Luca Bargellini
Oggi alle 22:03Serie C
Luca Bargellini

La Triestina è ormai a un passo dalla retrocessione in Serie D. L'aritmetica potrebbe arrivare già nel prossimo weekend. Senza la vittoria contro la Pro Vercelli, infatti, i giuliani saranno ufficialmente tra i dilettanti, non potendo più ridurre la distanza dal quartultimo posto a meno di otto punti, necessari per poter disputare i playout.

In realtà, manca solo l'ufficialità per una retrocessione ormai certa. Gli alabardati, oltre ad avere ben 23 punti di penalizzazione, non vincono una gara da ben sette turni. Nelle ultime sei gare, ben cinque sconfitte consecutive prima del pari, questo weekend, contro l'Union Brescia.

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

