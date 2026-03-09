Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?

Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Quattro pareggi e undici sconfitte nelle ultime quindici giornate di campionato. La Cremonese è precipitata in modo preoccupante e verticale e in questo momento, al 9 marzo 2026, è virtualmente retrocessa in Serie B. Quella che sembrava a tutti gli effetti una delle grandi sorprese del campionato è invece crollata nei bassifondi della classifica. Il tutto nonostante un mercato che all'apparenza sembrava buono a gennaio: Sebastiano Luperto dal Cagliari, Youssef Maleh dal Lecce, Milan Djuric dal Parma, Morten Thorsby dal Genoa. Giocatori che conoscono la categoria, pronti per salvare la Cremo in una stagione decisiva. E invece no. Cosa è successo? Perché anche il mercato non ha contribuito a migliorare il progetto presente (e futuro!) del club? Davide Nicola rischia?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Polemiche su un presunto rigore in Lecce-Cremonese, il punto di vista di Sticchi Damiani
Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato ai canali ufficiali del club salentino la vittoria importantissima ottenuta dai giallorossi contro la Cremonese, con tantissime polemiche nel finale per un presunto calcio di rigore, che sembrava evidente, non concesso ai grigiorossi per fallo di Gaby Jean su Sanabria. Questo il commento del numero uno del Lecce: “Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare, è stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme. Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato. Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita, a recupero ormai quasi scaduto, era inesistente.

Articoli correlati
Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza... Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Altre notizie Podcast TMW
Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Podcast TMWNicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Podcast TMWSarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza... Podcast TMWAllegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Podcast TMWCome è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima... Podcast TMWCalciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Podcast TMWDopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Podcast TMWPerché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Podcast TMWAltro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.1 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.2 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.3 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.4 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.5 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.3 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.4 Napoli, per Conte futuro blindato: fumata bianca a maggio, previsto un confronto con ADL
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire
Immagine news Serie A n.6 Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Immagine news Serie B n.2 Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Immagine news Serie B n.3 Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.4 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”