Lazio, ancora Marusic nel recupero: l’ultimo difensore decisivo era stato… Marusic
La Lazio conquista tre punti importanti nel posticipo contro il Sassuolo grazie a un gol di Adam Marusic nei minuti di recupero. All’Olimpico finisce 2-1 per i biancocelesti, con il difensore montenegrino decisivo al 92’.Un finale che sa di déjà-vu: come evidenziato da Opta, l’ultimo difensore della Lazio a segnare un gol decisivo nei minuti di recupero in Serie A era stato proprio Marusic, il 30 marzo 2024 contro la Juventus, quando trovò la rete al 92’49’’. Questa volta il colpo vincente è arrivato al 91’47’’, ancora una volta Marusic è decisivo in pieno recupero.
