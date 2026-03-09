Trapani, Antonini annuncia un nuovo innesto: "Bes Balla è il mio regalo alla squadra"
TUTTO mercato WEB
Nel giorno del comunicato del TFN che ha sancito altri cinque punti di penalizzazioni per il Trapani, Valerio Antonini, presidente del club granata, ha annunciato un nuovo innesto per la squadra di Salvatore Aronica.
"E’ Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes. Sono certo che darà tutto per il Trapani. E’ carico a mille e domani torna da noi".
Il giocatore in questione è Besmir Balla, esterno d'attacco classe 1991 tesserato finora con la Vibonese in Serie D. Per il giocatore albanese si tratta di un ritorno al 'Provinciale', dovpo averci militato nella stagione 2024/2025, quella del ritorno fra i professionisti del club siciliano.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile