Ufficiale Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027

Lunedì di grandi novità in casa Juventus Women, con il club che durante questo periodo di sosta per la Nazionale, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con Martina Rosucci per il prolungamento del contratto del capitano, che si lega alla società bianconera ancora per una stagione: la nuova scadenza contrattuale è fissata quindi al 30 giugno 2027.

Di seguito, il comunicato integrale della Vecchia Signora:

"Martina Rosucci rinnova il proprio contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027, proseguendo il percorso iniziato in bianconero nel 2017 e consolidando il suo ruolo all’interno della squadra. Un accordo che la porterà a tagliare il traguardo della decima stagione con la maglia della Juventus, ulteriore testimonianza del legame profondo costruito nel tempo con il Club.

Con 183 presenze e un palmarés che comprende sei Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup, ha partecipato in maniera concreta ai grandi risultati ottenuti dal Club nelle ultime stagioni: un contributo fatto di qualità tecniche, carisma e disponibilità.

Capitana dentro e fuori dal campo, Martina trasmette sicurezza ed esempio in ogni allenamento e in ogni partita, accompagnando le nuove generazioni di bianconere e consolidando l’identità della squadra con il suo ruolo di leader e di punto di riferimento.

Il rinnovo fino al 2027 conferma il ruolo di Martina come guida e modello per il gruppo, simbolo di continuità e dedizione alla maglia, incarnando l’anima della Juventus".