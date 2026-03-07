Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"

Il ct della nazionale italiana femminile, Andrea Soncin, ha commentato con orgoglio l’1-1 contro la Danimarca in qualificazione al Mondiale, sottolineando lo spirito e l’impegno delle sue giocatrici.

“Siamo sempre a guardare quello che manca e non quello che c’è. C’è soddisfazione e orgoglio. Le ragazze hanno dato tutto contro avversarie di alto livello. Sono contento dello spirito e, per grandi tratti, di quello che siamo riuscite a mettere in campo anche dal punto di vista tecnico”, ha dichiarato Soncin, evidenziando l’importanza della prestazione in un girone dove ogni partita può risultare determinante.

L’allenatore ha poi analizzato la partita: “Nel secondo tempo abbiamo avuto un attimo di difficoltà, poi siamo riuscite nel finale a rialzare il baricentro. Se giochiamo come oggi, possiamo battere anche avversarie di alto livello”.

Il ct ha infine ribadito l’obiettivo della squadra: “L’Italia vuole andare al Mondiale, vuole giocarsi tutte le chance che ha. La squadra è viva ed è totalmente dentro questo sogno”.