A Londra ci si diverte meno: 0-0 tra Arsenal e Sporting dopo i primi 45', palo di Catamo

Termina 0-0 il primo tempo di Londra tra Arsenal e Sporting CP: e mentre a Monaco arrivano valanghe di emozioni, occasioni e gol, all'Emirates Stadium è il tatticismo e l'equilibrio a farla da padrone. Buon approccio alla gara da parte dell'Arsenal, che pressa altissimo e non fa ragionare lo Sporting. Al 19' la prima vera emozione della gara, con Madueke che ruba palla ad Araujo e cede a Gyokeres, ma lo svedese colpisce frettolosamente, senza inquadrare la porta di Silva da ottima posizione. Altra gran occasione per lo svedese dieci minuti dopo, su imbucata di Zubimendi, ma Inacio mura l'ex compagno e per l'Arsenal sfuma tutto.

Proprio quanto il primo tempo sembra avviarsi verso lo 0-0, ecco lo spavento per tutti i tifosi Gunners dell'Emirates Stadium: Araujo vola a sinistra e crossa per Catamo, che sfugge ad Hincampiè e col sinistro incrocia, andando a cogliere il palo esterno a Raya battuto. Come all'andata, il primo tempo si conclude sullo 0-0, con lo Sporting che recrimina per un legno: a Lisbona fu una traversa, oggi un palo.