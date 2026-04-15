Arsenal, Rice: "Abbiamo già affrontato l'Atletico e giocato bene, sappiamo cosa aspettarci"
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Al termine della sfida pareggiata contro lo Sporting, il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice ha espresso ai microfoni di TNT Sports tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Sono felicissimo. È stato un test davvero durissimo nell'arco delle due partite. Raggiungere le semifinali per due anni consecutivi è un traguardo incredibile per questo gruppo; ora vogliamo fare un passo ulteriore e arrivare in finale".
Ha poi aggiunto riguardo alla prossima sfida: "Abbiamo già affrontato l'Atlético de Madrid una volta quest'anno ed è stata un'ottima partita, quindi sappiamo cosa aspettarci. Non vediamo l'ora di giocare queste ultime due settimane".
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