Arsenal, Rice: "Abbiamo già affrontato l'Atletico e giocato bene, sappiamo cosa aspettarci"

Al termine della sfida pareggiata contro lo Sporting, il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice ha espresso ai microfoni di TNT Sports tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Sono felicissimo. È stato un test davvero durissimo nell'arco delle due partite. Raggiungere le semifinali per due anni consecutivi è un traguardo incredibile per questo gruppo; ora vogliamo fare un passo ulteriore e arrivare in finale".

Ha poi aggiunto riguardo alla prossima sfida: "Abbiamo già affrontato l'Atlético de Madrid una volta quest'anno ed è stata un'ottima partita, quindi sappiamo cosa aspettarci. Non vediamo l'ora di giocare queste ultime due settimane".