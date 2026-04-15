TMW Gli strascichi di Padova-Empoli: l'AIA ammette l'errore del VAR. E Serra non è arruolato

Come già era emerso nei giorni scorsi, ha lasciato strascichi importanti il ko dell'Empoli sul campo del Padova, che si è imposto 1-0 sulla formazione toscana, per altro scavalcandola in classifica quando il campionato di Serie B ha mandato in archivio 34 giornate. L'episodio incriminato, riguarda un rigore non concesso dal direttore di gara, il sig. Daniele Perenzoni, alla compagine azzurra nel recupero del secondo tempo, con il VAR che non è intervenuto per fargli rivedere l’azione.

Su questo, tramite il suo sito, è intervenuto anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha sottolineando soprattutto l’errore del VAR: "La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta – che guarda sempre il pallone – intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore. L’arbitro, per quanto sia ben posizionato, può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del VAR”, si legge su calvar.it.

Ma ulteriori sviluppi sono emersi in questi giorni. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'AIA avrebbe ammesso con il club l'errore, motivo che spiega il mancato impiego del sig. Marco Serra di Torino nel prossimo turno di Serie A e Serie B.