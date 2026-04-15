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Arsenal, solido come una roccia: ottavo clean sheet in 12 partite della Champions 25/26

Arsenal, solido come una roccia: ottavo clean sheet in 12 partite della Champions 25/26TUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
ieri alle 23:20Serie A
Simone Lorini

L'Arsenal sta dimostrando una solidità difensiva eccezionale in questa edizione della Champions League e quasi interamente grazie a questa caratteristica si è guadagnato la semifinale dopo lo 0-0 contro lo Sporting: con il pari senza reti di oggi, i Gunners hanno mantenuto la porta inviolata in ben otto delle dodici partite disputate finora nella competizione. Questo dato sottolinea l'organizzazione tattica della squadra, capace di neutralizzare gli attacchi avversari con una costanza impressionante nel corso di tutto il torneo europeo.

Allo stesso tempo, il rendimento interno dei Gunners si conferma tra i più solidi d'Europa: la squadra ha infatti subito una sola sconfitta nelle ultime ventiquattro sfide casalinghe disputate nelle competizioni UEFA, collezionando diciassette vittorie e sei pareggi. Nonostante il pareggio odierno abbia interrotto una striscia di cinque successi consecutivi all'Emirates Stadium in questa Champions League, il fortino di Londra rimane uno dei campi più difficili da espugnare per qualsiasi club continentale.

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