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Elezioni FIGC, assocalciatori e assoallenatori hanno incontrato Malagò e Abete: il punto

Elezioni FIGC, assocalciatori e assoallenatori hanno incontrato Malagò e Abete: il puntoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
ieri alle 22:37Serie A
Ivan Cardia

Si potrebbe dire buona la prima, soprattutto per Giovanni Malagò. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto, l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno incontrato a Roma, guidate dai rispettivi presidenti Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, i due candidati alla presidenza della FIGC, nelle elezioni che si terranno il 22 giugno.

L’incontro con l’ex presidente del CONI è stato relativamente breve, ma molto positivo. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana, ma già oggi hanno iniziato a discutere di contenuti, a partire dai temi più cari all’AIC e all’AIAC.  

Se quello con Malagò è stato un primo approccio, il confronto con Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti che ieri ha ottenuto l’accredito per elezioni dal suo consiglio direttivo, ha avuto ben altro contesto. Avvenuto in Via Allegri, sede della FIGC, ha visto protagoniste persone che si conoscono - e stimano - da tempo, oltre a rappresentanti delle componenti federali: non servivano presentazioni. Nonostante l’ottimo rapporto, è noto che calciatori e allenatori avrebbero voluto che la LND candidasse Demetrio Albertini o Damiano Tommasi, e non lo stesso Abete. È per questo che, sebbene nessuna scelta sia stata ancora fatta, la giornata di oggi potrebbe rappresentare un primo passo decisivo (o secondo, dopo l’investitura dalla Serie A) di Malagò verso la presidenza della Federcalcio.

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