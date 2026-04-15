Real furioso con Vincic: Guler espulso a fine gara, Bellingham insulta la squadra arbitrale
Finisce malissimo, l’avventura stagionale del Real Madrid in Champions League. L’espulsione di Eduardo Camavinga per somma di gialli da parte dell’arbitro sloveno Slavko Vincic, nei minuti finali della gara poi persa con il Bayern Monaco, ha fatto infuriare le merengues. Nel finale di gara, subito dopo il triplice fischio, è stato espulso, per le proteste plateali nei confronti della squadra arbitrale, Arda Guler, grande protagonista della partita con una doppietta.
Ma c’è chi rischia provvedimenti anche superiori. Secondo quanto riferito dai bordocampisti di Prime Video, Jude Bellingham, nell’uscire dal campo, ha pesantemente insultato la squadra arbitrale, dicendo che fossero una disgrazia. Polemico anche Vinicius Jr, peraltro ammonito per un applauso ironico dopo il gol di Luis Diaz, arrivato subito dopo l’espulsione di Camavinga e che di fatto ha deciso la partita.
A calmare gli animi ha provato, per quanto possibile, uno dei leader dello spogliatoio come Antonio Rudiger, peraltro tedesco. Nei prossimi giorni i giocatori del Real interessati potrebbero affrontare provvedimenti disciplinari da parte della UEFA.
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