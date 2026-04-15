Allegretti sulla panchina della Triestina? Il tecnico non smentisce: "Attendo l'eventuale chiamata"

Una retrocessione che probabilmente poteva essere evitata con una gestione della parte tecnica differente - leggasi evitare l'esonero di Geppino Marino che stava tenendo una media quasi da playoff a inizio campionato nonostante la penalizzazione inflitta al club - ma ormai il danno è stato fatto, ed esattamente un mese fa, era il 15 marzo, la Triestina è retrocessa in Serie D: prima squadra di tutta l'attuale stagione del campionato di Serie C, seguita poi, nel weekend da poco trascorso, dal Pontedera.

È però tempo di guardare al futuro, e la società sembra già intenzionata a programmare il futuro. Con Riccardo Allegretti in panchina? Chissà. Però l'allenatore, che in stagione ha vissuto una parentesi al Chievo Verona, non ha escluso queta eventualità, parlando ai microfoni di Telequattro: "Ancora niente di ufficiale, ma vivo a Trieste e attendo eventuali chiamate dalla società".

Non resta quindi che attendere eventuali novità in merito, per la ripartenza della formazione alabardata.