Esclusiva TMW Tempestilli: "Roma, sarebbe un peccato buttare all'aria la stagione per il caso Gasperini-Ranieri"

Antonio Tempestilli, ex calciatore, allenatore e dirigente con un passato tra Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal lavoro di mister Chivu in nerazzurro: "Chivu ha dimostrato delle capacità. È vero che ha a disposizione una grande squadra e una grande società, ma Cristian è un ragazzo intelligente ed equilibrato. Lo vedi quando parla in conferenza. Sicuramente dovrà fare anche lui esperienza, ma è stato a grandi livelli da calciatore ed è riuscito a farsi seguire dal gruppo".

Sul botta e risposta Ranieri-Gasperini a Roma: "È un peccato, perché la Roma è ancora lì e secondo me può ancora raggiungere l'obiettivo iniziale. Sarebbe un peccato buttare all'aria un'intera stagione a causa di alcune piccole incomprensioni. Per me Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, nonostante gli infortuni ha fatto lavorare bene la squadra e i giocatori l'hanno seguito. Dispiace, non era il caso di accendere queste polemiche in questo momento. Mi auguro che da persone intelligenti si parlino. Gasp è stato forse eccessivo in certe sue dichiarazioni, si nota dall'esterno che c'è qualche difficoltà".

Sul consiglio che dà a Gasperini e Ranieri: "Fare mea culpa è indispensabile se si è persone intelligenti, orgoglio e presunzione non portano da nessuna parte. Ci sono tutte le condizioni per poter far bene anche in futuro. I Fredkin hanno speso soldi, magari non nel modo migliore, ma hanno speso. Mi auguro che si possa raggiungere qualcosa di importante con questa proprietà, i tifosi se lo meritano".

Sulla prossima sfida della Roma contro l'Atalanta: "Da quando l'ha presa Palladino, l'Atalanta ha ottenuto ottimi risultati. Nell'ultimo turno ha perso con la Juve, ma non meritava la sconfitta vista la grande partita che ha fatto. La Roma dovrà fare il possibile per portare a casa i tre punti. Col recupero di tutti i giocatori secondo me può farcela".

Sul possibile addio di Gasperini alla Roma: "Spero di no, è un grande allenatore. Mi auguro si possa costruire qualcosa di importante con lui. Non è che si può pensare sempre di cambiare allenatore, serve una programmazione".