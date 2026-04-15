Il Bayern Monaco vince e passa, il Real Madrid è una furia con l'arbitro: 4-3 incredibile all'Allianz Arena

Succede di tutto, ma alla fine il Bayern Monaco riesce a difendere la vittoria conquistata all’andata al Bernabeu. Per il secondo anno di fila, il Real Madrid è fuori dalla Champions League ai quarti di finale: avanzano i tedeschi, dopo il 4-3 dell’Allianz Arena (6-4 il risultato aggregato del doppio confronto). Ora la squadra di Vincent Kompany, che salterà per squalifica la partita di andata, troverà i campioni in carica del Paris Saint-Germain, sulla strada per la finale di Istanbul.

Il primo tempo è un lungo spettacolo di fuochi d’artificio. Lo apre subito Arda Guler, che dopo 35 secondi ringrazia del clamoroso passaggio errato di Neuer e riporta in parità il doppio confronto. Dura poco, perché Pavlovic firma l’1-1, ma arriva ancora Guler: punizione e rete del vantaggio (per quanto riguarda la serata). Mancano i due giocatori più attesi: Harry Kane firma il suo cinquantesimo gol in stagione, Kylian Mbappé il suo settantesimo in Champions League (nessuno come lui). Il Real, a fine primo tempo, vede i supplementari.

Nella ripresa, le due squadre respirano. Almeno fino all’infuocato finale: a cinque minuti dalla fine, i grandi protagonisti diventano lo sloveno Slavko Vincic ed Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese del Real Madrid, dopo un fallo abbastanza “normale”, allontana il pallone dal punto di battuta: l’arbitro, probabilmente dimenticandosi che il giocatore fosse già ammonito (non si trattava di un comportamento così grave), estrae il giallo, si allontana, se ne ricorda e torna da Camavinga per sventolargli in faccia il rosso. È l’episodio che accende tutto: dopo pochi minuti, Luis Diaz da fuori batte Lunin e segna il 3-3 che manda il Bayern in semifinale, tra gli applausi polemici di Vinicius Jr (ammonito). La partita finisce lì, di fatto: il Real si riversa in attacco, il Bayern ne approfitta e trova la rete della seconda vittoria con Michel Olise, grande assente di serata fino al gol conclusivo. Il Bayern avanza, il Real è una furia con Vincic: i giocatori di Arbeloa (che a questo punto difficilmente rimarrà in panchina nella prossima stagione) accerchiano il direttore di gara, Guler è una furia e si fa espellere dopo il triplice fischio.