Champions League, le due semifinali saranno PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal
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Arsenal e Bayern Monaco raggiungono Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, conquistando gli altri due pass per le semifinali di quest'edizione della Champions League. Ai Gunners stasera è bastato pareggiare 0-0 in casa con lo Sporting CP, forti del gol segnato a Lisbona all'andata, mentre la super sfida di Monaco di Baviera ha regalato ben 7 reti: passati in svantaggio dopo un minuto, alla fine i bavaresi si sono imposti 4-3, bissando così il 2-1 dell'andata.
Le semifinali di Champions
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (28 aprile e 6 maggio)
Atletico Madrid-Arsenal (29 aprile e 5 maggio)
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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