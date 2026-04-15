TMW Arsenal, che fatica. Ma è quarta semifinale nella storia della Champions: i precedenti

Arteta aveva avvisato ieri che quella di oggi sarebbe potuta essere la seconda semifinale di fila per l'Arsenal in Champions League, peraltro unica inglese a raggiungere il penultimo atto della competizione. E così è stato, un dato che fa ancora più impressione se si pensa che per i Gunners è solo la quarta semifinale della propria storia: l'ultima risale proprio all'anno passato, quando un grande Donnarumma chiuse ogni spiraglio alla voglia di rimonta della squadra londinese, battuta all'andata 1-0 e giustiziata anche a Parigi 2-1.

Bisogna tornare al 2008/09 per ritrovare l'Arsenal tra le migliori quattro, con il doppio netto ko che mando in finale di Champions il Manchester United nel derby inglese: 1-0 all'Old Trafford, gol di Park Ji-sung, 1-3 all'Emirates Stadium, gol di Van Persie per l’Arsenal; gol di Ronaldo e due di Park per lo United.

Nell'annata 2005/06 invece arrivò la prima e unica finale di Champions per i Gunners, che per arrivare alla sfida contro il Barcellona, poi persa, batterono con fatica il Villarreal in semifinale: decisivo il gol di Kolo Tourè ad Highbury, mentre al Madrigal finì 0-0, proprio come stasera contro lo Sporting.