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Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda

Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord e Filippine, un’altra nazionale ha staccato il pass per il Mondiale Femminile che si terrà in Brasile nell’estate del 2027. Si tratta della Nuova Zelanda, che nella passata edizione era stata con l’Australia uno dei paesi organizzatori del torneo, che nella notte passata ha battuto per 1-0 la Papua Nuova Guinea nella finale del torneo di qualificazione grazie alla rete di Katie Meredith Kitching al 56°.

“Congratulazioni alla Nuova Zelanda per essersi qualificata per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. - sono le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino sui social - Dopo una memorabile co-organizzazione nel 2023, vi auguro il meglio per tornare sul palco globale e continuare a ispirare i fan di tutto il mondo”.

Per la Papua Nuova Guinea le speranze di conquistare la prima qualificazione a un Mondiale nella sua storia visto che prenderà parte ai play off intercontinentali, un torneo a dieci squadre che si svilupperà così: La prima fase del torneo si svolgerà a novembre-dicembre 2026 in una sede da definire. Coinvolgerà sei squadre classificate secondo la classifica mondiale femminile della FIFA prima del sorteggio. Le prime due squadre di questa fase passeranno alla seconda fase. La seconda fase avverrà nel febbraio 2027, anche in questo caso con una sede da definire, e includerà le due squadre che avanzeranno dalla prima fase e quattro squadre aggiuntive: due dalla CONCACAF, una dalla CONMEBOL, e una dell'UEFA. Le sei squadre saranno sorteggiate in tre percorsi, con le partite a eliminazione diretta che determineranno le ultime tre qualificate per la fase finale.

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