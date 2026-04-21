Muriqi svela: "Il PSG mi chiamò in aeroporto, ma avevo dato la parola alla Lazio"

"Proprio poco prima che salissi sull'aereo per firmare con la Lazio dal Fenerbahçe, il PSG chiamò il mio agente: "Non partire. Offriremo quello che il Fener vuole e quello che vuoi tu. Vieni al PSG". Ma io dissi di no. Avevo dato la mia parola al direttore sportivo Tare": così l'ex attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, che ha svelato un retroscena di mercato sul suo arrivo in biancoceleste.

Un'esperienza di certo non indimenticabile quella di Muriqi in Serie A con la Lazio. Dopo l'addio alla Capitale, tuttavia, ha trovato la sua dimensione in Spagna, divenendo il miglior marcatore della storia del club in Liga.

Con i due gol segnati nell'ultima gara giocata contro il Rayo Vallecano e vinta 3-0, il centravanti è salito a quota 21 reti in 31 presenze, portandosi così al secondo posto nella classifica marcatori della Liga, alle spalle soltanto di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, che attualmente si trova a quota 23.

L'ex Lazio sta vivendo un periodo d'oro: appena due settimane fa era già risultato decisivo segnando il gol del 2-1 nella prestigiosa vittoria proprio contro il Real Madrid e ieri ha superato il record di Samuel Eto'o come miglior marcatore del Maiorca in campionato (55 gol). Un rendimento continuo e determinante, che sta diventando la vera ancora di salvezza in questo finale di stagione.