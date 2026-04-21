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Atalanta, Palladino: "Per noi è la partita dell'anno. Vogliamo la finale per Bergamo"

Atalanta, Palladino: "Per noi è la partita dell'anno. Vogliamo la finale per Bergamo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato da Zingonia)
Premi F5 per aggiornare la diretta

18:40 Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2025/2026in programma domani contro la Lazio. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:00.

19:00 Comincia la conferenza stampa di Palladino

Giusto dire che sia la partita più importante della stagione?
"Certo che si. Per l'Atalanta è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto, e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato".

Quanto è importante il fattore campo?
"Il nostro popolo ci ha dato grande energia domenica mattina allo stadio. Tutta la città sta al nostro fianco e noi vogliamo regalare a loro questa finale. Dobbiamo affrontare la Lazio con grande maturità, anche perché loro sono una squadra forte che ha battuto il Napoli. Dobbiamo essere concentrati".

Un paradosso giocare dopo 50 giorni e come ci arriva l'Atalanta?
"Particolare. Noi un mese e mezzo fa avevamo in uno stato di forma diverso rispetto ad oggi. Tuttavia non deve essere una scusa, anzi, dobbiamo affrontare al meglio questa partita. La Lazio ha recuperato tanti giocatori così come noi: conterà molto la mentalità".

Come sta l'Atalanta visto il giocare solo una volta a settimana?
"Abbiamo avuto possibilità di lavorare dopo l'eliminazione in Champions League, e abbiamo avuto modo di lavorare su certi dettagli per avere continuità, cercando di mettere nella migliore condizione possibile anche certi giocatori. Sono contento delle prestazioni con Juventus e Roma: l'Atalanta ha retto sabato contro i giallorossi reggendo anche alla loro fisicità. A me interessa che la squadra stia bene mentalmente".

Cosa pensa della Lazio visto che è stata affrontata più volte?
"Sono partite che si analizzano nei dettagli e nei particolari, soprattutto sul piani gara dove abbiamo modificato anche delle cose: per esempio nelle uscite e come agiscono i loro attaccanti. Io credo che però la mia squadra abbia intelligenza e maturità per capire il momento della partita. Bisognerà stare attenti in entrambe le fasi".

Come stanno De Ketelaere, Sulemana e Hien?
"Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, CDK invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare domani: sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi meno. isak sarà l'ultimo assente".

Come stanno i ragazzi visto che è partita secca?
"Per noi è una partita da dentro e fuori. Però dobbiamo dare tutto perché vogliamo vincere. Vogliamo rivivere una notte da Atalanta".

TMW - Quanto la sta migliorando l'Atalanta professionalmente e umanamente?
"Qui mi sento in una famiglia. Ho alle mie spalle una società che mi sta facendo lavorare bene: con grandissimi lavori professionali e umani. Sono sempre presenti e pronti a dare il giusto sostegno. Antonio, Luca e D'Amico sono presenti a Zingonia. Spero di ripagare questa loro fiducia raggiungendo la finale".

Si aspettava questo calore all'Atalanta?
"Prima che arrivassi a Bergamo mi avevano già detto dell'affetto dei bergamaschi: per loro conta dare tutto indipendentemente dal risultato. Sono contento di essere stato apprezzato da una tifoseria che ti da tanto. Sono più io che devo dare a loro: mi sento anche io atalantino come loro. Raggiungere la finale vuol dire dare qualcosa alla nostra tifoseria e anche alla nostra città".

Che sensazioni ha in vista di domani?
"Noi vogliamo fare una partita seria. Sappiamo che per l'Atalanta è la strada più veloce per arrivare in Europa League, e di conseguenza l'importanza della gara. Sono positivo e ho trasmesso positività ai ragazzi. Dall'altra penso che però il campionato è ancora tutto aperto, e noi non molleremo: l'Atalanta non deve porsi dei limiti".

Lei cosa risponde a Sarri dal punto di vista tattico?
"Ogni squadra ha le proprie caratteristiche e idee di gioco: si può impostare a 3 così come a 4, però la mentalità deve essere sempre la stessa. Noi spesso e in certe partite abbiamo cambiato sistema di gioco: ci riadatteremo in base alla partita".

Proverete i rigori in caso di supplementari?
"Li abbiamo provati oggi. Ci faremo trovare pronti, per quanto la priorità sarà di vincere nei 90 minuti".

Come sta vivendo la vigilia della gara?
"Non mi emoziono così facilmente, ma domenica mi sono emozionato molto. Le partite bisogna prepararle bene e stare insieme ai ragazzi: mi aspetto una grande risposta. Penso che sia tra le partite più importanti della mia carriera, per me è molto significativa vista la rimonta che stiamo facendo".

Scamacca giocherà titolare e ha percepito la "rivincita" dei senatori?
"Ho avuto delle sensazioni positive, considerando che nei loro occhi vedo quella fame nel conquistare e vincere la finale visto che è ancora un conto in sospeso. Su Gianluca e Krstovic penso che ho due centravanti forti: insieme hanno fatto una ventina di goal e va dato grande merito a loro. Chiaro che ci sia competizione, ma valuterò poi domani".

Le è piaciuta la mentalità di Carnesecchi?
"Molto. Quando i ragazzi perdono stanno male, e cercano sempre una reazione positiva: dopo le sconfitte bisogna rialzarsi. Carnesecchi è rimasto deluso dopo la Juve, ma è riuscito a risollevarsi subito: questo è quello che voglio vedere dalla squadra".

L'Atalanta ha dimostrato carattere all'andata: quanto è maturata considerando la Champions?
"La Champions ti migliora durante la stagione anche sotto il profilo della maturità. Siamo cresciuti molto lavorando anche sempre di più insieme: noto una squadra che sta migliorando molto. Non è detto che però quando giochi bene vinci le partite, ma la nostra priorità è quella di vincere".

Esperienza ed entusiasmo faranno la differenza?
"Certo che si. Ci vuole entusiasmo e soprattutto avere la capacità di essere maturi nel saper affrontare certi contesti: abbiamo tanti giocatori che hanno affrontato una semifinale, ma la differenza verrà fatta dai valori in campo. Affronteremo una Lazio in forma e che ha una squadra compatta: ci faremo trovare pronti".

19:35 - Termina la conferenza stampa di Palladino

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