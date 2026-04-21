Lucumí applaude ironicamente Coinceiçao, Spalletti lo sfida: "Ora vallo a puntare!"

È martedì e DAZN ha pubblicato il consueto format BordoCam, riferito a Juventus-Bologna. L'unica scena davvero molto curiosa è quella che riguarda Luciano Spalletti, Francisco Conceicao e Jhon Lucumi. Il difensore colombiano infatti ha applaudito il portoghese quando ha ricevuto palla, invitandolo ad avvicinarsi e questo non è andato giù all'allenatore bianconero, che da subito si è rivolto al rossoblù: "Che c***o vuoi?".

Non contento, Spalletti ha ribadito davvero tantissime volte a Conceiçao: "Vallo a puntare, vuole che tu lo vada a puntare, vallo a puntare". E ancora, dopo il gol del 2-0: "Te lo dico io". Al termine del match, il tecnico è poi andato addirittura faccia a faccia con Lucumi e ci ha parlato a lungo, ribadendogli quanto detto in precedenza: "Gli hai battuto le mani e gli hai detto di avvicinarsi". L'episodio ha davvero infastidito il mister di Certaldo, che l'ha presa quasi come una sfida personale.