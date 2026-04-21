Matri, suggerimento alla Fiorentina: "Lancio un nome: Bonny se parte Kean"

E se Moise Kean lasciasse la Fiorentina in estate, su chi dovrebbero puntare i viola? Alessandro Matri fa una proposta lanciando un'idea al direttore sportivo Paratici.

Queste le sue parole a Dazn: "Posso lanciare un nome? Bonny al posto di Kean. Ovvio che di Moise non ti privi mai, ma bisogna vedere che stimoli ha lui a rimanere", ha spiegato. Ricordiamo che Moise Kean ha un contratto con la Fiorentina valido fino al 30 giugno 2029, anche se i rumor legati a possibili offerte in arrivo a Firenze per lui non sono mai mancati negli scorsi mesi.

Matri ha poi parlato degli stimoli che Kean potrebbe avere nel rimanere controvoglia a Firenze. Sul centravanti della Nazionale Italiana, l'ex Milan e Juventus ha aggiunto: "Kean un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso perché in fiducia. Se tu trattieni un giocatore controvoglia, trattieni un giocatore che arriva da un'annata dove ha perso le certezze, io con questi dubbi me ne priverei se porta dei soldi. Non sto mettendo in discussione il valore di Kean, ma credo che sia finito il rapporto con la Fiorentina".