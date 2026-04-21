Atalanta, come stanno Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere? Il punto di Palladino

Vigilia di conferenza stampa per Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta che ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, in vista del ritorno con la Lazio (semifinale di andata conclusa 2-2): “Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, De Ketelaere invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare domani: sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi meno. Hien sarà l'ultimo assente".

La formula della competizione prevede che le due semifinali si giochino a distanza di circa 50 giorni l'una dall'altra: "Particolare - ha commentato Palladino -. Noi un mese e mezzo fa avevamo uno stato di forma diverso rispetto ad oggi. Tuttavia non deve essere una scusa, anzi, dobbiamo affrontare al meglio questa partita. La Lazio ha recuperato tanti giocatori così come noi: conterà molto la mentalità".

L’obiettivo è chiaro: "Noi vogliamo fare una partita seria. Sappiamo che per l'Atalanta è la strada più veloce per arrivare in Europa League, e di conseguenza l'importanza della gara. Sono positivo e ho trasmesso positività ai ragazzi. Dall'altra penso che però il campionato è ancora tutto aperto, e noi non molleremo: l'Atalanta non deve porsi dei limiti".

La conferenza stampa di Palladino.